Новая власть в Кабуле вступает в бой со своими посольствами

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) пообещало назначить новых представителей в дипломатические миссии Афганистана за рубежом. Пока что в посольствах страны продолжают работать назначенцы администрации экс-президента Ашрафа Гани. Но несмотря на то что власть в Кабуле теперь находится в руках боевиков, не все прежние дипломаты готовы сдавать свои позиции. Некоторые из них всерьёз ожидают нового раунда национального сопротивления в 2022 году. А в экспертной среде полагают, что международного признания талибам новая инициатива не принесёт.

О том, что временное правительство хочет отправить новых людей в посольства Афганистана за границей, сообщила пресс-служба «Талибана». По её оценкам, кадровые назначения должны заполнить вакуум, оставленный некоторыми дипломатами после падения прежнего правительства в Кабуле, а также обеспечить «лучшую альтернативу» для этих представительств, что, вероятно, означает смещение политически неугодных послов. Заявление, которое успело оказаться под шквалом критики со стороны «старой гвардии» афганского МИД и ряда оппозиционных деятелей, совпало с объявлением временного правительства о 27 кадровых назначениях в новой администрации.

Не исключено, что талибы переходят на качественно новый этап борьбы, который предполагает получение международного признания. Несмотря на прагматичное взаимодействие с новыми властями Афганистана и даже готовность ряда стран и международных организаций направить в Кабул своих уполномоченных представителей, признавать их статус международное сообщество пока не спешит, как и выводить движение «яростных мулл» из глобальных и национальных списков террористических организаций. Кроме того, международных игроков категорически не устраивает нынешний состав кабинета министров «Исламского эмирата», который, согласно их оценкам, не отражает принципа инклюзивности.

Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Без денег, но с лоббистами

«Талибан» делает вид, что всё нормально. Старый состав афганского дипкорпуса за рубежом по-прежнему получает рассылку меморандумов, пресс-релизов и важных объявлений. Другой вопрос, что эти послания, как правило, сразу летят в корзину. Источники индийского портала The Print говорят , что в то же время временное правительство отказывается выплачивать зарплату дипломатам и даже обходит стороной тех, кто по-прежнему остаётся в головном офисе МИД в Кабуле, несмотря на то что эта структура должна представлять для талибов особую ценность в условиях сохраняющегося непризнания. Так или иначе, но период безденежья, в котором находятся оставшиеся на службе дипломаты, скоро приблизится к шести месяцам.

В этих обстоятельствах, однако, «старая гвардия» афганского дипкорпуса продолжает выполнять собственные обязанности. Так, The Print отмечает, что в афганском посольстве в Нью-Дели осталось всего 5-7 человек, которые по-прежнему пытаются обеспечивать консульские услуги для беженцев и просителей убежища. Аналогичная ситуация, по их словам, наблюдается и в других мировых столицах.

Некоторые из опальных послов взялись за то, чтобы гарантировать свою безопасность на самом высоком уровне. NEWS.ru обратил внимание на регистрационную заявку в базе данных минюста США, которая свидетельствует, что глава афганской дипмиссии в Америке Адела Раз и её коллеги обратились за услугами к влиятельному лоббистскому бюро Akin Gump, чтобы отстоять интересы не покинувших США дипломатов и их близких. Они хотят добиться защиты на Капитолийском холме и в Белом доме.

Интересно, что афганские собеседники The Print прогнозируют в 2022 году новый раунд сопротивления, которое могут оказать талибам повстанцы-северяне во главе с сыном известного полевого командира Ахмадом Масудом — младшим. По словам дипломатов, следующий год может стать переломным: принимать решение о том, как быть дальше, нужно уже после него.

Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

«Ползучее признание»

В разговоре с NEWS.ru директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко заметил, что талибы пробуют самые разные решения для достижения своей стратегической цели — международной легитимности и напрямую связанного с ней доступа к широкой регулярной финансово-экономической помощи.

До сих пор они явно рассчитывали, что смогут получить признание США в рамках ранее достигнутой катарской сделки, после чего бы признание остальных стран стало делом времени. Однако этого не произошло. Вашингтон взял курс на экономические и политические санкции в отношении режима талибов. Соответственно, завис процесс международной легитимации с участием других государств, в том числе мусульманских. Андрей Серенко директор аналитического центра Российского общества политологов директор аналитического центра Российского общества политологов

По словам аналитика, талибы, которые всё ещё отказываются следовать внешним рекомендациям и менять свою политическую линию внутри Афганистана, «теперь пытаются сделать ставку на „ползучее признание“, со стороны хотя бы нескольких стран». Для этого, по словам Серенко, им нужен потенциал дипломатических представительств бывшей Исламской Республики Афганистан.

Однако при сохраняющемся статусе «Талибана» как находящейся под международными санкциями террористической организации этот вариант вряд ли принесёт позитивный результат: своих послов с надёжными верительными грамотами они назначить не смогут, так как их правительство не признано за рубежом, — выразил уверенность политолог. — Странные люди, которые могут быть направлены талибами на «усиление» нынешних посольств, вряд ли будут приняты в афганских дипмиссиях.

Как предположил собеседник NEWS.ru, действующие послы Афганистана просто могли бы передать новых назначенцев «Талибана» местной полиции как агентов террористической организации. В связи с этим шумные скандалы от талибской «дипломатической» затеи, конечно, возможны, «однако к решению главной для хунты в Кабуле политической задачи это не приведёт», подытожил Серенко.