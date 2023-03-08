Новая версия подрыва «Северных потоков»: метод раненой куропатки Западные журналисты рассмотрели у «Северных потоков» таинственных диверсантов

Фото: The Swedish Coast Guard/Global Look Press

Утечка газа из «Северного потока» в Балтийском море

Как известно, эта полевая птичка, имитируя ранение и припадая на крыло, отводит от гнезда охотников или хищников, которые видят в ней легкую добычу. Примерно так, как представляется, начинают действовать составители методичек для западной прессы. А мастера пера как по команде бросились отрабатывать новую, абсолютно веганскую версию подрыва «Северных потоков» на дне Балтийского моря.

У журналистов NYT, CNN и немецкого Zeit вдруг открылись глаза, и узрели они истину: оказывается, газопроводы взорвала некая таинственная группка оппозиционных мстителей с украинскими паспортами. Но по части документов и национальной принадлежности все еще до конца неясно. Вполне вероятно, что злоумышленники, мол, пользовались фальшивыми паспортами. Но такая недосказанность не помешала авторам «расследований» с ходу утверждать, что водолазы-саперы не имеют никакого отношения к команде Владимира Зеленского, не замеченной, понятное дело, ни в чем, что хоть отдаленно походило бы на теракт.

Более того, немецкие следователи, что до последнего времени хранили гробовое молчание, рассказали журналистам, что даже нашли судно, с борта которого, дескать, ныряли террористы. И более того, даже обнаружили на том корабле-призраке следы взрывчатки. Видимо, злоумышленники носили ее мешками, а не пользовались фирменными американскими минами, о которых недавно писал Сеймур Херш, указывая на причастность к диверсии властей США и Норвегии.

Кстати, как мы помним, если верить расследованию Херша, человека с мировой репутацией, из восьми мощных зарядов, заложенных под все четыре нитки газопроводов, взорвалось только шесть, потому одна из ниток, в принципе, готова до сих пор к эксплуатации. А поэтому ведь нет ничего проще для следствия: для начала поднять два невзорвавшихся снаряда, по их маркировке выйти на след их поставщиков, а заодно понять, кто мог иметь доступ к этим орудиям разрушения европейской газотранспортной системы.

Фото: Trond Larsen/Expressen/Tt/Global Look Press На месте взрыва, повредившего газопровод «Северный поток - 1»

Но это не нужно творцам версии-маскировки, которая по методу куропатки отводит подозрения от американского руководства и конкретно от директора ЦРУ Уильяма Бернса и помощника президента Джейка Саливана. Авторы статей в NYT и Zeit смело ссылаются на авторитетные, но анонимные источники, которые отчего-то до публикации Херша хранили глубокое молчание. Молчание это было настолько долгим, что становилось уже неприлично не иметь собственной «нейтральной» версии с потугой хоть на какое-то правдоподобие.

Весьма характерно, что сам автор логичной версии взрывов, Сеймур Херш, в ответ на просьбу прокомментировать новый сценарий теракта только рассмеялся и отказался давать собственные пояснения. Херш — журналист опытный, явно не одиночка, а фигура, за которой также стоят достаточно влиятельные силы глубинного американского государства. А потому он прекрасно представляет все расклады вокруг подрыва «Северных потоков». И разумно держит паузу, понимая, что точка в пропагандистской войне еще явно не поставлена.

В ближайшие дни, видимо, нам предстоит столкнуться с очередными уточнениями версии об отставных суперпрофессионалах, решивших вдруг подорвать газопроводы. Не исключено, что на первый план выведут неких русских оппозиционеров, решивших отомстить Путину и ослабить его «кровавый режим».

И многое будет зависеть от того, пойдет ли Джо Байден на второй президентский срок. Или его все-таки смогут аргументированно «отговорить» от такого шага.