Небензя назвал новой вехой дезинформации заседание СБ ООН по Украине

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Василий Небензя

Заседание Совета безопасности ООН, созванное по запросу США и Албании, может стать новой вехой дезинформации и антироссийской информационной кампании, заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, Вашингтон ведет гибридную войну против Москвы «до последнего украинца», передает ТАСС.

Сегодняшнее заседание, созванное по запросу Соединенных Штатов и Албании, имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и ее западными спонсорами против нашей страны, — сказал Небензя.

Он отметил, что США стремятся «любым способом очернить» Россию и ее военную операцию на Украине. Небензя подчеркнул, что «очевидные постановки или провокации» в Буче, Краматорске, Кременчуге, Мариуполе опровергаются свидетельствами, которые на Западе пытаются скрыть.

Город Буча полностью перешёл под контроль Украины 31 марта. Последний российский военный, по данным Минобороны РФ, покинул город до начала апреля. В начале апреля власти Украины и мировые СМИ опубликовали фото- и видеозаписи, на которых изображено большое количество убитых. По данным западных изданий, это тела мирных жителей города.

В Минобороны России опровергли обвинения Киева в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими. В ведомстве отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвертый день после отхода российских военных из города.