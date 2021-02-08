Новая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Сербию

https://static.news.ru/photo/38852930-6aa5-11eb-beaf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт компании Air Serbia доставил в Сербию новую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Шереметьево в 05:00 мск. За отправкой груза проследил сербский министр инноваций и технологического развития, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с РФ Ненад Попович.

По его словам, ситуация с препаратом стала демонстрацией братских отношений России и Сербии, а также «самых лучших личных отношений президентов Александра Вучича и Владимира Путина».

Вакцина сегодня дороже золота. Вакцины нам важны для сохранения здоровья и жизни людей, а также для экономики и возвращения к нормальной жизни. Если Сербия продолжит вакцинироваться существующими темпами, мы можем первыми победить пандемию, — подчеркнул он.

Самолёт сел в аэропорту Никола Тесла в 06:30 по белградскому времени, после чего «Спутник V» немедленно доставили в Институт вирусологии «Торлак» в Белграде, откуда небольшими партиями препарат отправят в центры вакцинации по всей стране. Предполагается, что 11 февраля в институт для оценки возможностей учреждения прибудет делегация специалистов из РФ, передаёт Tanjug.

Как писал NEWS.ru, национальный центр общественного здравоохранения Венгрии завершил официальные исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и постановил, что её можно начать применять на территории страны.