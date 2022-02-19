Новая партия оружия поступила на Украину из Канады

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Вторую партию оружия из Канады доставил во Львов военно-транспортный самолёт С-17 Королевских вооружённых сил. Об этом сообщило министерство обороны Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

Канада прислала украинским военным снайперские винтовки, автоматы, пулемёты, аппаратуру ночного видения и военное снаряжение. Об этом рассказал министр обороны страны Алексей Резников.

Он выразил благодарность канадским парнёрам и отметил, что это оружие поможет «сдержать агрессию России»

Первый самолёт с нелетальным оружием из Канады прибыл на Украину 4 февраля. Чуть позде премьер-министр североамериканского государства Джастин Трюдо сообщил, что Канада поставит Киеву летальное оружие на сумму $6,1 млрд. Это позволит «сдержать Россию от агрессии», пояснил Трюдо.

Также Канада выделит Украине кредит в размере $390 млн. Эта сумма пойдёт в дополнение к январскому займу в $117 млн.

Ранее сообщалось, что в Киев из США доставили новую партию военных грузов. Среди американского оружия и вооружения оказались противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Также стало известно, что страны-партнёры к началу февраля оказали Украине военную помощь общей стоимостью $1,5 млрд, она будет продолжена.