Новая мутация коронавируса обнаружена в ЮАР

https://static.news.ru/photo/6602b0dc-4177-11eb-a642-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mosab Shawer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Учёные обнаружили новую для страны мутацию коронавируса в ЮАР. Она преобладала во время второй волны распространения инфекции.

Эта разновидность коронавируса распространяется гораздо быстрее, чем ранее зафиксированные виды. Ей дали название 501.V2, сообщает TimesLIVE. Также новая мутация в сравнении с первой волной приводит к более частому и тяжёлом течению заболевания (без сопутствующих заболеваний) среди молодых людей.

О выявлении новой мутации заявил южноафриканский Минздрав. Но до фиксирования вируса в этой стране о новой мутации уже сообщали Великобритания, Австралия и другие страны.

Глава Минздрава ЮАР Звели Мхизе заявил, что повода для паники на данный момент нет, хотя новая разновидность коронавируса проявляет себя более интенсивно. Главное — носить маски и перчатки и соблюдать другие ограничения.

По состоянию на 18 декабря в ЮАР заразились коронавирусом свыше 900 тыс. человек, умерли 24 285, выздоровели более 783 тыс. пациентов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обнаруженная ранее в Великобритании новая разновидность коронавируса оказалась заразней, однако она не несёт в себе большей опасности для человека.