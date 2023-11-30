Новак сообщил о вступлении Бразилии в ОПЕК+ Новак: Бразилия с 1 января 2024 года вступает в ОПЕК+

Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бразилия с 2024 года вступает в ОПЕК+, заявил в интервью телеканалу «Россия — 24» вице-премьер правительства России Александр Новак. По его словам, данную информацию подтвердил министр энергетики страны Алешандри Сильвейра. Таким образом, со следующего года организация будет включать в себя 24 государства.

Сегодня состоялось очередное заседание министерской встречи, которая проходит раз в полгода в полном составе — это 23 страны. <...> Сегодня присутствовал министр Бразилии, который подтвердил, что с 1 января 2024 года он вступает в наше партнерство ОПЕК+, и таким образом будет уже 24 страны взаимодействовать по балансировке ситуации на рынке, — рассказал Новак.

В настоящее время в ОПЕК+ входят 23 государства, в том числе крупнейшие производители нефти в мире — Россия и Саудовская Аравия. По данным бразильского регулятора, добыча нефти в стране в настоящее время превышает 3 млн баррелей в сутки. В июле текущего года генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс отмечал, что он работает над расширением организации.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия сократит добычу нефти на один миллион баррелей в сутки. Также на 500 тысяч баррелей снизят суточную добычу нефти и остальные члены объединения, в том числе и Россия. Таких предварительных договоренностей достигли участники ОПЕК+.

В начале ноября вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия до конца года будет добровольно сокращать экспорт нефти и нефтепродуктов на 300 тысяч баррелей в сутки. Это поможет усилить меры, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности нефтяных рынков.