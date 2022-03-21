Новак: правительство России изучает вопрос о запрете поставок урана в США
Антон Соловьев
Антон Соловьев
17:18, 21 марта 2022
Александр НовакФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В России готовы рассмотреть вопрос о запрете поставок урана в США в ответ на эмбарго российских энергоресурсов, об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на встрече с депутатами Госдумы, передает РИА Новости. Ранее отмечалось, что министры иностранных дел и обороны ЕС встретятся 21 марта, чтобы обсудить введение дальнейших санкций против Москвы, особенно вопрос о введении нефтяного эмбарго.
Вопрос о запрете поставок урана в СШАтоже есть в повестке, он изучается,— сказал Новак.
Если Россия запретит поставки урана в США, то для американцев это будет довольно болезненный удар, заявил NEWS.ru заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Ранее американские сенаторы-республиканцы внесли на рассмотрение законопроект о запрете импорта российского урана. По словам одного из авторов предложения Джона Баррасо, США не должны ограничиваться запретом на поставки нефти. Он добавил, что в перспективе следует отказаться от российского импорта в целом.
Немецкие власти сообщили, что они не готовы пойти на резкий ввод эмбарго на закупку российских энергоносителей. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что эмбарго на поставки нефти из России приведёт к серьёзному кризису, от которого также пострадают в Европе.