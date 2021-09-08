Новак обсудил транзит газа через Украину с коллегой из ФРГ

Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с уполномоченным правительства ФРГ по вопросам газового транзита через Украину Георгом Графом Вальдерзее. Они обсудили возможность и после 2024 года использовать украинскую газотранспортную систему, сообщается на сайте правительства РФ.

В ходе рабочей встречи обсуждалась возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года. Стороны договорились продолжить соответствующие консультации, — отмечается в сообщении.

Кроме того, российский и немецкий чиновники рассмотрели важные вопросы торгово-экономических отношений РФ и ФРГ. Сотрудничество двух стран в сфере энергетики, подчеркнул Новак, носит характер стратегического партнёрства.

Германия была, есть и останется в будущем главным партнёром для российского ТЭК на европейском направлении, — добавил Новак.

Ранее стало известно, что Россия хочет превратить всю украинскую газотранспортную систему в металлолом. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. По его мнению, Киеву нужно подписывать не двух-, а трёхстороннее соглашение с Москвой о транзите газа из этого государства. По его словам, третьей стороной в этом вопросе должна стать Европа.