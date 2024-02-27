Норвежского короля госпитализировали в Малайзии Король Норвегии Харальд V был госпитализирован в Малайзии с инфекцией

Фото: IMAGO/Javad Parsa/Global Look Press

Король Норвегии Харальд V

Король Норвегии Харальд V был госпитализирован во время отдыха в Малайзии в связи с инфекцией, сообщает норвежская вещательная корпорация NRK со ссылкой на представителей королевской семьи. Точный диагноз, поставленный медиками 87-летнему монарху, не раскрывается.

Местные и норвежские специалисты предоставляют королю всю необходимую помощь.

Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что врачи обнаружили у короля Карла III онкологическое заболевание на ранней стадии.

В Букингемском дворце заявили, что монарх решил обнародовать свой диагноз, чтобы не допустить слухов и оказать поддержку тем, кто борется с раком. Монарх отложит свои публичные обязанности, но продолжит исполнять государственные. Карл III продолжит работу с документацией.

Некоторые публичные обязанности короля возьмет на себя его сын, принц Уэльский Уильям.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева ранее заявила NEWS.ru, что Карл III вряд ли отречется от престола из-за онкологического заболевания. Если это произойдет, новым монархом станет принц Уильям, рассказала эксперт. По ее словам, в истории британской монархии не было случаев, когда от трона отказывались из-за болезни.

Ананьева также рассказала о не очень позитивном отношении британских подданных к королю. По ее мнению, это связано в том числе с его несчастливым браком с принцессой Дианой.