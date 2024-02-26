Норвежское круизное судно не пустили на Маврикий из-за подозрений на холеру

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Норвежский круизный лайнер Norwegian Dawn не пустили в Порт-Луи островного государства Маврикий в Индийском океане из-за подозрений на холеру, сообщает USA Today. Перед этим врачи поднялись на борт и взяли пробы для анализа у 15 человек, которые находились на карантине. Ответы будут готовы через 48 часов.

По данным СМИ, на лайнере находятся 2184 пассажира и 1026 членов экипажа. Судно вышло в круиз из Кейптауна и уже заходило на Мадагаскар, но нескольким людям стало плохо. Корабль находится в управлении компании Norwegian Cruise Line Holding Ltd.

По возвращении корабля в Порт-Луи, Маврикий, руководство судна встретилось с местными властями, чтобы подтвердить меры предосторожности и действия, принимаемые для обеспечения благополучия всех на борту, — заявил представитель Норвегии.

В начале февраля в свое первое плавание отправился самый большой в мире круизный лайнер Royal Caribbean Icon of the Seas («Икона морей»). Корабль с 20 палубами и ценой $2 млрд прибыл в порт Майами (США) из Финляндии, где был построен. Его торжественно встретили на американском побережье, а первым, кто ступил на борт судна, стал футболист Лионель Месси.

Ранее руководитель турфирмы тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что туристы отдают предпочтение морским круизам из-за комфорта и возможности посетить множество различных мест за одну поездку. По ее словам, на лайнерах есть много развлечений — бассейны, спа, кинотеатры и рестораны, что «не позволит путешественникам заскучать».