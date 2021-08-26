Норвежский суд рассмотрит прошение Брейвика о досрочном освобождении

Норвежский суд повторно рассмотрит прошение террориста Андерса Брейвика об условно-досрочном освобождении. Об этом пишет издание VG.

Сейчас обвинение посчитало, что они не согласны на условно-досрочное освобождение, и считает, что он должен остаться в тюрьме. Брейвик хочет, чтобы я как можно лучше отстаивал его условный срок, — заявил адвокат Брейвика, Ойстейн Сторрвик.

Осенью прошлого года Брейвик уже подавал прошение об условно-досрочном освобождении, однако ему отказали из-за «опасности рецидива». Минимальный срок наказания террориста составлял 10 лет и истёк 5 июня этого года, теперь состоится судебное заседание, на котором станет известна последующая судьба Андерса Брейвика.

Ранее на шесть лет был арестован фанат и, вероятно, последователь Брейвика из России: он распространял в социальных сетях информацию о действиях террориста, а также хранил дома боевое оружие.

Брейвик приговорён к 21 году тюремного заключения за убийство 77 человек. Летом 2011 года он организовал мощный взрыв у правительственного здания в центре Осло, жертвами которого стали восемь человек. После террорист отправился на остров Утойа, где расстрелял 69 человек, большинство из которых были детьми.