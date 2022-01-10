Норвежский генерал рассказал, как НАТО избежать войны с РФ

Запад должен изменить отношение к России и даже предоставить ей возможность вступить в НАТО, заявил норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод. Это позволит избежать военного конфликта, отметил он в статье, опубликованной Aftenposten.

Бывший военачальник раскритиковал США и их союзников за антироссийскую политику после распада Советского Союза. Риторика Альянса в рамках Совета Россия — НАТО была «больше похожа на унижение» Москвы, а не на диалог, пояснил он.

Западная культура продвигает США и западноевропейцев как нечто безусловно хорошее. И культивирует при этом образ России и россиян как нечто однозначно злое, подлое и примитивное. <...> Мы искажаем реальность, изображая её главным злодеем, а США и Запад — безупречными защитниками демократии, — подчеркнул автор публикации.

Моод считает, что наладить диалог между Западом и Москвой можно, если отбросить привычное мышление. Также необходимо изменить политику НАТО.

Может быть, НАТО и вправду больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию, призвав своих членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории? Если мы не начнём мыслить иначе, мы, скорее всего, быстро придём к ещё большим конфликтам и войнам как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, — уверен генерал.

Ранее стало известно, что в НАТО есть государства, защита которых тяжёлым бременем ложится на США и может втянуть страну в невыгодные для неё войны. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер.

Учитывая, что экономический и оборонный потенциал таких стран, как Албания, Словения, Черногория и Северная Македония, невелик, их пребывание в НАТО не увеличивает совокупную мощь организации, подчеркнул эксперт.