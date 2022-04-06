Норвегия вышлет трёх российских дипломатов

Власти Норвегии приняли решение признать персонами нон грата трёх российских дипломатов. Об этом сообщила 6 марта глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт, пишет пресс-служба ведомства. Она утверждает, что каждый из сотрудников дипмиссии «осуществлял деятельность, не совместимую с их дипломатическим статусом».

Норвегия решила выслать трёх дипломатов из посольства России в Осло, — сказала Хюитфельдт.

По её словам, высылка российских коллег связана с событиями в Буче под Киевом. Глава МИД отметила, что «в такой ситуации уделяется повышенное внимание нежелательной российской деятельности в Норвегии».

Ранее генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов заявил, что высылка российских дипломатов превратилась в стандартный инструмент внешней политики Европы. По его словам, таким символическим актом западные страны хотят продемонстрировать своё неудовольствие, не жертвуя ничем серьёзным.

С начала спецоперации РФ на Украине из США и Евросоюза выслали уже несколько сотен российских дипломатов. Однако Япония и Австрия отказались признавать представителей российских дипведомств персонами нон грата, а Франция, тем временем, отменила все ограничения на въезд россиян.