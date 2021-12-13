Норвегия вводит запрет на продажу алкоголя с 15 декабря

Норвегия на фоне стремительного распространения коронавируса вводит с 15 декабря полный запрет на продажу алкоголя в кафе и ресторанах. Также ужесточаются и другие меры: возвращается требование носить маски в общественных местах и ограничивается число участников мероприятий, сказано в сообщении правительства.

Более строгие правила коснутся организации мероприятий, культурной жизни. Вводится запрет на продажу алкоголя в ресторанах и кафе по всей стране, — уточняется в заявлении властей.

Новые меры выработаны на основе рекомендаций медиков и направлены они на защиту детей, подростков и наиболее уязвимых категорий населения. Но коснутся эти меры жизни всех норвежцев.

Число заражений в Норвегии растёт стремительно, мы получили новую информацию о штамме «омикрон», насколько быстро он может распространяться. Ситуация очень серьёзная, — приводятся в сообщении слова премьер-министра Йонаса Гара Стёре.

В режиме «жёлтый уровень» будут работать школы и детсады, университеты отправляются на дистанционное обучение. В общественных местах вводится требование носить маски, если нет возможности соблюдать дистанцию. Все, у кого есть такая возможность, должны перейти на удалённый режим работы.

Жителям следует воздержаться от приглашения в дом более, чем 10 гостей. В Рождество разрешается пригласить не более 20 человек, но только один раз, однако при этом необходимо соблюсти требование о метровой социальной дистанции, — предупреждается в сообщении властей.

Вводятся ограничения и по количеству участников мероприятий. Однако, отмечает премьер, наиболее эффективной мерой предотвращения распространения коронавируса является вакцинация. Поэтому правительство обратилось за поддержкой к Минобороны королевства и аптекам, чтобы те оказали поддержку в вакцинации населения. В частности, бустерную дозу первыми должны получить люди старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова не исключила роста заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников. Она отметила, что страна не сможет полностью закрыть границы из-за высоких трансграничных перетоков и выезда россиян за рубеж в период длинных выходных.