Норвежские власти сообщили о первом случае заболевания коронавирусом. Анализы подтвердили наличие инфекции у одного человека.
Заболевший проживает в городе Тромсё, он недавно вернулся из Китая. Сам норвежец чувствует себя хорошо и власти придерживаются мнения, что он вряд ли мог кого-то ещё заразить,
Пациент в данный момент находится на домашнем карантине, за ним наблюдают медики. Риск того, что в Норвегии появятся новые заболевшие довольно велик, так как коронавирус всё активнее распространяется по всему миру.
Ранее NEWS.ru сообщал, что шведские врачи зафиксировали второй случай заражения коронавирусом в стране. Пациент накануне вернулся из Италии.
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