https://static.news.ru/photo/a2dfee72-58dc-11ea-a598-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Норвежские власти сообщили о первом случае заболевания коронавирусом. Анализы подтвердили наличие инфекции у одного человека.

Заболевший проживает в городе Тромсё, он недавно вернулся из Китая. Сам норвежец чувствует себя хорошо и власти придерживаются мнения, что он вряд ли мог кого-то ещё заразить, сообщает Reuters со ссылкой на институт здоровья населения.

Пациент в данный момент находится на домашнем карантине, за ним наблюдают медики. Риск того, что в Норвегии появятся новые заболевшие довольно велик, так как коронавирус всё активнее распространяется по всему миру.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шведские врачи зафиксировали второй случай заражения коронавирусом в стране. Пациент накануне вернулся из Италии.