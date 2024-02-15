Норвегия расстроилась из-за возможного выхода России из Арктического совета МИД Норвегии заявил о желании Осло сохранить членство РФ в Арктическом совете

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Норвегия будет сожалеть, если Россия покинет Арктический совет, заявил советник по связям с общественностью МИД королевства Марикен Бруусгор Харбиц. Он подчеркнул, что страна поддерживает связи со всеми членами совета, в том числе и с Россией, чья позиция ей знакома. По словам Харбица, которые приводит РИА Новости, Норвегия стремится к сохранению полного состава объединения.

Мы будем сожалеть, если кто-то из восьми членов решит покинуть объединение, — заявил он.

Представитель МИД Норвегии отметил, что для страны крайне важно, чтобы члены Арктического совета взяли на себя основную ответственность за решение проблем, так или иначе связанных с жизнеспособностью и устойчивостью региона. По этой причине в Осло надеются, что все восемь членов сохранят присутствие в совете и продолжат обсуждение насущных вопросов.

В Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что Москва приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет. В ведомстве допустили, что Россия может рассмотреть вопрос о выходе из этой организации, однако пока об этом речи не идет. Данный вопрос может быть рассмотрен в том случае, если Арктический совет превратится в «недружественный институт», подытожили в министерстве.