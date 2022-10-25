Норвегия продолжит поставлять оружие Киеву Заместитель главы МИД Петерссон заявил, что Норвегия продолжит поставлять оружие Киеву

Фото: Cpl. Brennon Taylor / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Норвегия продолжит поставки вооружений Украине, заявил государственный секретарь в Министерстве иностранных дел страны Эйвинд Вад Петерссон изданию Aftonbladet. Дипломат отметил, что Киев действует в полном соответствии с нормами Устава ООН. По его словам, Осло поставляет Украине оружие из-за специальной операции России.

Украина действует в полном соответствии с нормами Устава ООН, а спецоперация РФ является причиной, по которой Норвегия оказывала и будет оказывать поддержку Украине вооружением, — рассказал Вад Петерссон.

Он добавил, что Норвегия будет оказывать и другую поддержку Украине, но не уточнил о чем идет речь.

Россия запросила о проведении заседания Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить информацию о возможной подготовке Киева к провокации с использованием «грязной бомбы», сообщило ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в международной организации. Отмечается, что российские дипломаты хотят провести заседание во вторник 25 октября после обсуждения Сирии. В агентстве уточнили, что подобные дискуссии проходят в закрытом формате. О возможном применении Киевом «грязной бомбы» заявило Министерство обороны РФ.