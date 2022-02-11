Норвегия призвала своих граждан немедленно покинуть Украину

Норвегия призвала своих граждан покинуть Украину в связи с напряжённой политической обстановкой в стране. Также в Осло рекомендовали не посещать территорию России в пределах 250 км от границы с Украиной, сообщает РИА Новости.

Дипведомства уже многих стран дали своим гражданам такие же рекомендации. С призывом покинуть Украину из-за обострившейся обстановки к своим гражданам обратились Нидерланды, Южная Корея и Япония.

В пятницу, 11 февраля, власти Израиля запустили процесс эвакуации семей сотрудников дипломатических представительств из Киева. Об этом проинформировало государственное телевидение страны со ссылкой на заявление МИД еврейского государства.

Президент США Джо Байден заявил, что граждане США должны срочно покинуть пределы Украины. Глава Белого дома предупредил, что американские военные не смогут им помочь, если начнутся военные действия.

Ранее представитель российского диппредставительства заявил, что неосновной персонал посольства России в Киеве может на время покинуть Украину, этот вопрос на данный момент прорабатывается. Поводом стало предложение по эвакуации сотрудников главы МИД РФ Сергея Лаврова после переговоров с британской коллегой Лиз Трасс.