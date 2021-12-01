Норвегия открыла границы для россиян

Российские туристы снова смогут посетить Норвегию. Эта северная страна открыла границы для россиян, которые были ранее закрыты из-за пандемии коронавируса, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

При этом необходимо соблюдать некоторые правила. Российские вакцины в Норвегии не признаны, так что туристам, привитым отечественными препаратами, после приезда в страну придется пройти карантин. Изолироваться необходимо минимум на трое суток.

Проходить самоизоляцию можно в выбранном туристом месте — это может быть арендуемый коттедж, рыболовная база или карантинный отель. В течение карантина необходимо избегать контактов.

Кроме того, перед поездкой все туристы старше 16 лет должны зарегистрироваться на специальном сайте и заполнить анкету. Также при въезде нужно предъявить ПЦР-тест, сделанный не более чем за сутки до прибытия в Норвегию. Ещё один экспресс-тест придётся сделать через сутки после приезда.

Ранее сообщалось, что по официальной статистике число новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 32 837, это на 189 человек больше, чем накануне. Скончались 1226 заболевших, выздоровели 35 679 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. Общее число погибших от COVID-19 за время пандемии достигло 276 419, заражённых — 9 669 718 человек.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве (2757), Московской области (2008) и Санкт-Петербурге (2419).

По состоянию на 26 ноября полную вакцинацию в России прошли 60,795 млн человек. Коллективный иммунитет составляет 51,8%.