Норвегия назвала причину задержания российского траулера «Борей»

https://static.news.ru/photo/43bbe32e-80e1-11ea-9857-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erwin Scheriau/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский траулер «Борей» был задержан береговой охраной за нарушение правил рыбной ловли в районе архипелага Шпицберген. Об этом заявили в МИД Норвегии.

Отмечается, что инцидент произошёл 2 апреля, но сообщение об этом появилось лишь 17 апреля, когда официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об отправленной в Осло ноте протеста.

«Борей» было задержано норвежской береговой охраной... по подозрению в нарушении... правил, касающихся рыболовных операций, — цитирует сообщение МИД Норвегии РБК.

Ранее в феврале Захарова отметила, что Норвегия фактически нарушает положения договора о Шпицбергене и не хочет проводить двусторонние консультации по архипелагу.

Как писал NEWS.ru, Россия обвинила Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену из-за вынесения участков, расположенных за пределами действия соглашения, на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов. В Осло заявили, что положения договора распространяются только на сухопутные территории.