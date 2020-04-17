Норвегия назвала причину задержания российского траулера «Борей»

Российский траулер «Борей» был задержан береговой охраной за нарушение правил рыбной ловли в районе архипелага Шпицберген. Об этом заявили в МИД Норвегии.
Отмечается, что инцидент произошёл 2 апреля, но сообщение об этом появилось лишь 17 апреля, когда официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об отправленной в Осло ноте протеста.
«Борей» было задержано норвежской береговой охраной... по подозрению в нарушении... правил, касающихся рыболовных операций, — цитирует сообщение МИД Норвегии РБК.
Ранее в феврале Захарова отметила, что Норвегия фактически нарушает положения договора о Шпицбергене и не хочет проводить двусторонние консультации по архипелагу.
Как писал NEWS.ru, Россия обвинила Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену из-за вынесения участков, расположенных за пределами действия соглашения, на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов. В Осло заявили, что положения договора распространяются только на сухопутные территории.