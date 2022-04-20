Норвегия направит на Украину около ста ЗРК «Мистраль»

Власти Норвегии решили направить на Украину около 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль», сообщили в Министерстве обороны королевства. Таким образом правительство хочет поддержать Киев, потому что считает, что конфликт на Украине может затянуться.

Конфликт на Украине может затянуться. Страна зависит от международной поддержки. Поэтому правительство приняло решение передать Украине ЗРК «Мистраль, — сказал глава ведомства Бьорн Арильд Грам.

Правительство Норвегии ранее приняло решение отправить на Украину в общей сложности четыре тысячи противотанковых ракет и несколько видов средств защиты и другого военного снаряжения. Оружие на Украину также поставляют многие другие страны.

Между тем представитель Минобороны США сообщил, что Вашингтон не в состоянии отследить, куда именно попадает отправленное вооружение. Риск заключается в том, что в дальнейшей перспективе часть отправленного Киеву вооружения «может оказаться в руках других вооружённых сил и ополченцев, которых США не собиралась вооружать». Американское руководство контролирует поставки вооружения только до того момента, как оно попадает на территорию Украины.

По сведениям чиновников, администрация президента США Джо Байдена осознанно шла на этот риск, прекрасно понимая, что «некоторые поставки могут оказаться в неожиданных местах».