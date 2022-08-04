«Нормально и рутинно»: Боррель оценил визит Пелоси на Тайвань Глава Евродипломатии Боррель посчитал нормальным визит Пелоси на Тайвань

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa Global Look Press

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель оценил визит спикера палаты представителей Сената США Нэнси Пелоси на Тайвань. Это произошло спустя почти сутки после вызвавшего напряжённость прибытия американской чиновницы на остров. По мнению евродипломата, у Пекина нет оснований использовать произошедшее в качестве предлога к началу «агрессивной военной деятельности». По словам Борреля, подобная поездка является «нормальной и рутинной». Об этом он написал в своем Twitter.

Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки, — сообщил Боррель.

Официальный Евросоюз в рамках политики «одного Китая» признает пекинские власти единственным законным правительством Китая, данное руководство распространяется в том числе и на Тайвань.

Нэнси Пелоси посетила остров Тайвань в начале недели. Это был первый за 25 лет визит американского политика такого высокого уровня на остров. По мнению Пелоси, её поездка не противоречит принципу «одного Китая», однако является свидетельством «приверженности США поддержке тайваньской демократии».