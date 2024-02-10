NORAD заявило о полете четырех военных самолетов России у берегов Аляски

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD) сообщило, что 9 февраля засекло и отследило полет четырех российских военных самолетов близ Аляски. Североамериканские военные отметили, что они оставались в международном воздушном пространстве. В Министерстве обороны РФ ситуацию не комментировали.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки обнаружило и отследило четыре российских военных самолета, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски 9 февраля 2024 года, — говорится в заявлении NORAD.

В командовании подчеркнули, что подобная ситуация стала третьей за четыре дня. NORAD указывает: данная деятельность России в опознавательной зоне ПВО Аляски «ведется на регулярной основе и не воспринимается в качестве угрозы».

Ранее США встревожила группа российских и китайских кораблей, появившихся у берегов Аляски. Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что таким образом Москва послала сигнал Вашингтону. По его мнению, РФ показала: ее корабли могут заплывать в чужие территориальные воды, что США делали годами.

Кроме того, Военно-воздушные силы Германии информировали, что их истребители сопроводили военный самолет России комплексной разведки Ил-20М в международном воздушном пространстве около балтийского острова Рюген. По данным представителей немецких ВВС, российское воздушное судно отключило сигнал транспондера, при этом истребители отслеживали Ил-20М, пока он не повернул назад, на восток. В Минобороны РФ тогда не комментировали этот инцидент.