«Ночные охотники» обрушились на ВСУ: новости СВО на утро 9 января Ударные вертолеты Ми-28Н уничтожили укреппункты ВСУ на Донецком направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ми-28Н

Экипажи российских ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» уничтожили укрепленные пункты и военнослужащих Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. В состав группы также входили ударный вертолет Ка-52 и вертолет поисково-спасательного обеспечения Ми-8.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 8 января, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

По данным МО, в ходе выполнения боевой задачи летчики на вертолетах Ми-28Н выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам и живой силе подразделений ВСУ. В результате боевого применения все цели были уничтожены, рассказали в ведомстве.

По словам одного из пилотов Ми-28Н, после получения боевой задачи группа выдвинулась в район цели и нанесла удар неуправляемыми ракетами. После этого все машины вернулись на аэродром вылета.

Кроме того, российские войска улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Георгиевка и Богдановка на Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и ранеными более 250 военнослужащих.

«Подразделения Южной группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии улучшили тактическое положение в районах Георгиевки и Богдановки. Нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 28-й, 42-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны в районе Торецка, Андреевки, Клещеевки и Красного», — сказал Астафьев.

Также украинцы потеряли два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-30. Российские средства ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ в районе населенных пунктов Пески и Новомихайловка в ДНР.

Помимо этого, расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» разведподразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» сорвал попытку ротации пехоты ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, разведчики в ходе операции уничтожили украинский бронеавтомобиль.

Фото: МО РФ ПТРК «Корнет»

Как ВСУ атаковали РФ

Вечером 8 января Вооруженные силы Украины попытались с помощью дронов атаковать территорию России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, два беспилотника были уничтожены над Брянской областью.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области», — заявили в МО.

Кроме того, ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что часть снарядов приземлилась на территории промышленной зоны. По предварительной информации, в результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал.

Помимо этого, российские военные пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины, системы противовоздушной обороны сбили 10 реактивных снарядов над территорией Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным МО, попытку атаки пресекли в районе 21:30 8 января, ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир». В результате воздушной атаки на Белгород и Белгородский район, по предварительным данным, пострадали три человека, сообщил Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, есть трое пострадавших — женщина с осколочными ранениями спины, у мужчины осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного мужчины осколочное ранение груди и верхней конечности. Бригады скорой раненых доставляют в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — рассказал губернатор.

Он добавил, что в двух многоквартирных домах оказались выбиты окна квартир, аналогичным образом пострадало одно частное домовладение. Кроме того, осколками оказались повреждены три автомобиля. Четыре грузовые машины загорелись, экстренным службам удалось оперативно справиться с возгоранием.

Фото: t.me/vvgladkov

Где гремели взрывы на Украине

8 января в Харьковской области произошла серия взрывов, сообщало украинское издание «Страна». Подробности происшествия не приводились. Власти региона ситуацию не комментировали.

Кроме того, по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, сигналы воздушной тревоги звучали в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Чуть ранее украинские СМИ сообщили, что серия взрывов прогремела в Херсоне, находящемся под контролем Киева. После них в некоторых районах города пропало электроснабжение. Воздушная тревога в городе не объявлялась.

На что пожаловались солдаты ВСУ

Применение российских планирующих бомб и беспилотных дронов приводит к крупным потерям в рядах ВСУ, рассказали в интервью The New York Times бойцы Нацгвардии Украины. Авторы материала отметили, что на данные средства поражения жаловались военнослужащие, привыкшие к постоянным артобстрелам.

«Они посылают [планирующие бомбы] по восемь в час. Звучит так, как будто на тебя летит реактивный самолет, будто открылись врата ада», — рассказал один из солдат 14-й бригады Нацгвардии.

По информации NYT, российские планирующие боеприпасы поражают в том числе подземные укрепления ВСУ. Другим источником проблем для украинцев стали дроны. Журналисты отметили, что беспилотные аппараты делают снабжение частей на линии фронта крайне опасным. Как им рассказали солдаты, применять автомобили стало практически невозможно, передвигаться получается только пешком.

Фото: МО Украины

Как будет действовать Киев в 2024 году

В условиях сокращения внешнего финансирования перед Киевом встают две основные задачи на 2024 год, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Так, украинская столица должна будет увеличить самообеспечение бюджета и максимизировать собственное военное производство, указал он. На реализацию этих задач необходимо направить все действия и силы, сказал политик.

«Считаю, что на 2024 год у нас должно быть две цели для тыла всей страны: как максимально увеличить самообеспечение своего бюджета уже в следующем году (когда, очевидно, уровень внешней финансовой поддержки будет спадать) <...> и как максимизировать собственное военное производство», — заявил Железняк.

Что пообещал Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом заявил, что страны Евросоюза смогут согласовать выделение новой помощи Украине на следующие четыре года. По словам политика, этот вопрос обсудят на саммите 1 февраля.

«Я уверен, что у нас получится добиться решения всех 27 стран-членов. Мы очень интенсивно работаем над этим. И мы прикладываем немало усилий, чтобы это стало возможным», — уточнил Шольц.

Что ждет уклонистов на Украине

Национальный банк Украины (НБУ) готов обсуждать в Верховной раде законопроект о мобилизации, который вводит в том числе банковские ограничения для уклонистов, заявил глава финансового регулятора Андрей Пышный. Он уверен, что такая дискуссия непременно возникнет.

«Если потребность возникнет, а она, скорее всего, возникнет, мы примем участие в дискуссии. Думаю, она выведет нас на оптимальный вариант решения», — сказал он.

В законопроекте сказано, что уклонистам будут блокировать банковские счета, запретят операции с движимым и недвижимым имуществом. Кроме того, получивших повестки ограничат в праве управлять транспортными средствами и не пустят за границу.

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