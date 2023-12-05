Нобоа назначил вице-президента Эквадора послом страны в Израиле

Президент Эквадора Даниэль Нобоа назначил нового посла страны в Израиле, им стала вице-президент республики Вероника Абад, сообщается на сайте главы южноамериканского государства. По мнению самой Абад, ее назначение стало результатом грязной кампании со стороны ее противников, стремившихся дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Эквадоре.

Вице-президент республики должна будет прибыть в посольство Эквадора в Тель-Авиве в воскресенье, 10 декабря, — говорится в тексте указа президента.

Отмечается, что ранее Нобоа поручил Абад посетить Ближний Восток для урегулирования конфликта между палестинским движением ХАМАС и израильской армией. Абад утверждает, что она принимает назначение на должность посла Эквадора в Израиле. Однако она считает, что ее специально отправили подальше из страны, чтобы внести разлад в отношения между президентом и вице-президентом.

Даниэль Нобоа одержал победу на выборах президента Эквадора в конце октября. Он набрал 52,29% голосов избирателей и стал самым молодым лидером в истории республики. В своей предвыборной кампании он обещал спасти экономику южноамериканской страны путем реализации программ, направленных на стимулирование производства.