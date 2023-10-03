Нобелевскую премию по физике в 2023 году получили сразу три ученых Нобелевскую премию по физике вручили за изучение электронов и природы света

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Нобелевская премия в области физики в 2023 году была присуждена франко-американцу Пьеру Агостини, венгеро-австрийскому ученому Ференцу Краусу и француженке Анн Л’Юилье, говорится в сообщении Нобелевского комитета Королевской академии наук. Уточняется, что они изучали электроны и природу света.

Три нобелевских лауреата по физике 2023 года получили признание за свои эксперименты, которые дали человечеству новые инструменты для исследования мира электронов внутри атомов и молекул, — говорится в пресс-релизе.

В мотивировочной части решения Нобелевского комитета уточняется, что ученые использовали экспериментальные методы. Это позволило им «продуцировать аттосекундные световые импульсы для изучения движения электронов в материи».

Председатель комитета по физике Ева Олссон отметила, что благодаря опытам лауреатов была открыта дверь в мир электронов и механизмов, которыми они управляют. Следующим шагом станет их использование, добавила она.

Ранее Нобелевскую премию в области физиологии и медицины вручили венгерской ученой Каталин Карико и ее американскому коллеге Дрю Вайсману. Они удостоены награды за открытия, позволившие разработать вакцину от коронавируса.