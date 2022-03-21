Нобелевский комитет не будет продлевать сроки выдвижения на премию мира

Нобелевский комитет не может продлить сроки выдвижения кандидатов на премию мира, заявил директор Норвежского Нобелевского института Олав Ньёльстад, комментируя идею номинировать на награду президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, комитет не получил письмо с соответствующей инициативой, однако члены организации имеют право выдвигать собственные кандидатуры вплоть до первого официального заседания, передаёт РИА Новости.

Комитет не может продлить крайний срок для выдвижения кандидатур на Нобелевскую премию мира, назначенный на 31 января, — говорится в ответе Ньёльстада.

Ранее бывшие и действующие европейские политики обратились к Нобелевскому комитету с предложением вынести кандидатуру Владимира Зеленского на получение Нобелевской премии мира. По мнению подписантов, украинский лидер и народ страны заслуживают этой награды. Соответствующее письмо было опубликовано на специально созданной платформе.

Выдвижение также поддержала белорусская писательница и нобелевский лауреат по литературе 2015 года Светлана Алексиевич, назвавшая политика символом Украины, который достоин подобной награды.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа раскритиковал обращение европейских политиков, заявив, что выдвижение на премию станет для украинского лидера «карт-бланшем» для определённых действий. Парламентарий уверен, что это также даст Западу возможность «защитить» Зеленского от вероятного судебного преследования или ареста.