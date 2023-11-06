Нобелевская лауретка объявила голодовку в иранской тюрьме France 24: нобелевская лауреатка Мохаммади начала голодовку в иранской тюрьме

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Наргиз Мохаммади

Лауреат Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади объявила голодовку в иранской тюрьме, где она отбывает срок за «враждебную пропаганду», сообщает издание France 24 со ссылкой на семью женщины. Таким образом она выразила протест против ограничений на медицинское обследование для нее и других заключенных. Родственники Мохаммади отметили, что обеспокоены ее физическим состоянием.

Мохаммади сегодня сообщила, что несколько часов назад она объявила голодовку. Мы обеспокоены физическим состоянием и здоровьем Наргиз Мохаммади, — рассказала семья осужденной.

Также отмечается, что Мохаммади выступает против обязательного ношения хиджаба. В материале говорится, что она решительно отказывается от головного убора. Руководство тюрьмы, в свою очередь, не соглашается перевести женщину в больницу, несмотря на заболевания сердца и легких.

Ранее голодовку объявили заключенные из Димитровграда Ульяновской области. Они пожаловались на унижения по религиозному признаку со стороны сотрудников тюрьмы. Несколько человек заявили, что мусульманам не позволяют молиться, а также заставляют их бриться под ноль.