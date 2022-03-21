Нобель для Зеленского. Не шутки ради

Депутаты Европарламента готовы окончательно уронить авторитет некогда престижной премии. Казалось бы, после присуждения Нобелевской премии мира только что избранному президенту США Бараку Обаме дальше уже идти некуда. Даже если таким образом инициаторы награждения выразили надежду на воцарение за океаном расового мира. Но не исключено, что нас ждёт тот самый случай, когда после пробития дна в Осло снизу постучат.

Не секрет, что сам факт выдвижения бесчисленных кандидатов на роль очередного нобеля-миротворца (чай, не физики) «группой товарищей» обычно используется ещё и для привлечения внимания к некоей персоне, для её кратковременного хайпа. Сейчас же коллективный Запад и так сотрясает проукраинская истерия. Политики носят жовто-блакитные виньетки и учатся произносить по бумажке само незнакомое географическое название Ukraine. Американские конгрессмены встают при появлении украинского президента Владимира Зеленского на экране. Благотворительные организации перенаправляют свои усилия на украинских беженцев, чем вызывают гнев эмигрантов предыдущей афро-азиатской волны. А наёмники, «дикие гуси» из благополучных стран выражают готовность воевать за незнакомую страну, пока не осознают, что можно и погибнуть. А земля каких-то аборигенов этого не стоит.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Так что разного рода моральной и материальной поддержки со стороны коллективного Запада режиму Владимира Зеленского и так с избытком хватает. К тому же верх кощунства присуждать премию или даже просто рассматривать в качестве кандидата политика, не скрывавшего своей подготовки к боевым действиям против двух свободолюбивых анклавов, угрожавшего создать в нарушение всех договоров свою ядерную бомбу и успевшего дать клятву верности официально осуждённым нацистским преступникам. А впереди ещё расследование деятельности на подконтрольной ему территории американских биологических лабораторий. Мало кто сейчас в Европе может похвастаться таким букетом «миротворческих акций». Его же постоянные навязчивые попытки начать хоть сейчас прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным воспринимаются лишь как пиар на крови своих соотечественников.

И тем не менее от варианта присуждения Зеленскому Нобелевской премии вряд ли откажутся, если, конечно, он не закончит свои дни подобно другим вождям нацистской ориентации. Все силовые операции рано или поздно заканчиваются. И тогда можно будет, пусть и с явной натяжкой, постараться представить Зеленского борцом против тоталитаризма, щуплой грудью закрывшим остальную Европу. А заодно присоединить к нему президента США Джо Байдена или, наоборот, — к Байдену Зеленского. Поскольку иначе спящему Джо никак премию не получить и в историю не войти. На издержки для авторитета этой и так во многом скомпрометированной награды смотреть уже не будут.

Но, скорее всего, если Зеленского привезут с нобелевской речью в Осло, то это будет означать одно: его постараются сохранить в большой политике, и ставка на него коллективного Запада сохранится. Только для него пропишут новый сценарий игры. Другое дело, что вскроется потом, какие ещё скелеты найдутся в шкафу семейства Зеленских.

Все же помнят, с какой помпой присуждали Нобель бывшему гданьскому портовому электрику, а потом польскому президенту Леху Валенсе. И только спустя годы выяснилось, что он был завербованным агентом польских, ещё коммунистических спецслужб под псевдонимом Болек. Просто он немножечко вышел из-под контроля.