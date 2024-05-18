«После России»: Гросси сообщил о планах посетить Украину Гросси планирует посетить Украину после визита в Россию

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Рафаэль Гросси

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил РИА Новости, что планирует посетить Украину. Он отметил, что старается «быть сбалансированным» в своем подходе. При этом глава МАГАТЭ уточнил, что поедет на Украину только после визита в Россию.

Я всегда старался быть сбалансированным в своем подходе, как это мне и следует, поэтому я не исключаю возможности снова поехать на Украину. Но после России, — заявил Гросси.

Ранее гендиректор МАГАТЭ оценил ситуацию на Запорожской атомной элекстростанции, отметив, что она остается непредсказуемой, хотя атак беспилотников на нее не наблюдались уже давно. Однако, по его словам, опыт показывает — в любую секунду все может измениться.

Глава организации также напомнил, что ЗАЭС была закрыта с начала вооруженного конфликта, поэтому вряд ли ситуация будет иметь какие-либо последствия для общественной безопасности. Однако потенциальные риски существуют, поэтому он пообещал следить за ситуацией на объекте. В марте Рафаэль Гросси в официальном выступлении на тему атаки на объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС не смог назвать виновную в ударе сторону.