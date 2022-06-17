НМ ЛНР: солдаты ВСУ на заводе «Азот» в Северодонецке начали сдаваться

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Солдаты Вооружённых сил Украины

В Северодонецке часть военнослужащих ВСУ на заводе «Азот» начала сдаваться в плен, сообщил Луганскому информационному центру подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. В целях безопасности подразделения бойцов не разглашаются.

В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия «Азот» в городе Северодонецке действительно некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен, — сказал подполковник.

Марочко подчеркнул, что данные о сдавшихся плен не разглашаются из-за опасений за жизнь. По его мнению, семьи и родственники задержанных могут оказаться под давлением на Украине.

Сейчас очень активно работают [украинские] заградотряды на территории предприятия. Также родственники тех, кто сдался в плен, могут подвергнуться гонениям на территории Украины, — пояснил Марочко.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что военнослужащие республики прорвались на территорию комбината «Азот» в Северодонецке, подконтрольного ВСУ. Точное количество мирных жителей, укрывающихся на предприятии, пока неизвестно. Накануне вышедший с территории «Азота» пенсионер уточнил, что там находится 70–75 мирных жителей и около сотни работников завода вместе с семьями.