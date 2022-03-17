ДНР: при освобождении Марьинки убиты, предположительно, три инструктора США

Во время освобождения украинского города Марьинка военные Народной милиции (НМ) ДНР нашли личные вещи трёх американских инструкторов, сообщили в Telegram-канале военной структуры. Предположительно, граждане США были убиты. Помимо этого, бойцы НМ обнаружили образцы иностранного вооружения, в частности гранатомёты.

Во время досмотра были обнаружены образцы иностранного вооружения — гранатомёты NLAW, SMAW, РЛС AN/TPQ-48, а также личные вещи американских инструкторов, — говорится в сообщении.

В НМ ДНР уточнили, что в рюкзаке, находившемся рядом с останками одного из боевиков, были обнаружены флаг штата Теннесси, камуфляжная куртка с символикой ВВС США, а также другие предметы, позволившие идентифицировать личности граждан Соединённых Штатов Америки — капитана Майкла Хоукера, лейтенанта Логана Шрума, а также лейтенанта Круза Тоблина.

2 марта в ежегодном обращении к конгрессу президент США Джо Байден заявил, что американские войска не участвуют и не будут участвовать в событиях на Украине. Американский лидер пояснил, что Запад продолжит своё давление на Москву путём санкций. По его словам, российский президент Владимир Путин «изолирован как никогда раньше».

13 марта помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские военные не будут отправлены на украинскую территорию. При этом он подчеркнул, что Вашингтон будет защищать «каждый дюйм территории НАТО».