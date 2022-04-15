НМ ДНР сообщила о ликвидации командира 36-й бригады ВСУ Баранюка

Народная милиция ДНР заявила о ликвидации командира 36-й бригады морских пехотинцев ВСУ Владимира Баранюка. В Telegram-канале военной структуры уточнили, что в ночь с 11 на 12 апреля группа бойцов украинской армии попыталась прорваться сквозь блокаду с металлургического завода имени Ильича в Мариуполе, однако спецподразделение ДНР предотвратило прорыв ВСУ. По данным НМ ДНР, тело Баранюка было найдено после осмотра места столкновения.

В ночь с 11 на 12 апреля группа военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины предприняла попытку прорыва из блокированного завода имени Ильича города Мариуполь. В ходе боя уничтожено до 50 военнослужащих, из них пять старших офицеров управления бригады, еще 42 сдались в плен. Во время осмотра места боестолкновения среди убитых обнаружено тело командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Баранюка Владимира Анатольевича, его личные вещи и оружие, — сказано в сообщении.

Ранее представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы России произвели полную зачистку городской территории Мариуполя от украинских солдат. По его словам, на текущий момент оставшуюся часть боевых группировок Украины заблокировали на металлургическом заводе «Азовсталь».

Киев не будет вести переговоры с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе, подчеркнул накануне президент Украины Владимир Зеленский. Перед этим с угрозой уничтожения ВСУ в городе выступил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, военные не хотят сдаваться, поэтому будут уничтожены.

Ранее сообщалось, что украинские военные покинули позиции в краеведческом музее, расположенном недалеко от «Азовстали», где долгое время прятались и имели склады.