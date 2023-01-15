В ДНР усомнились в эффективности поставляемых Киеву ракет Sea Sparrow НМ ДНР: эффективность поставляемых Киеву ракет Sea Sparrow на суше сомнительна

Фото: U.S. Navy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Поставляемые на Украину зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow до сих пор ни разу не применялись в боевой обстановке на суше, поэтому их эффективность сомнительна, рассказал ТАСС представитель Народной милиции ДНР. По его словам, снаряды обладают минимальной дальностью пуска и с ними невозможно работать по маневренным целям, что может привести к попаданию по жилым кварталам.

С зенитными ракетами RIM-7 Sea Sparrow ситуация очень непростая. <...> У нее слишком большая минимальная дальность пуска, что вместе с необходимостью удерживать цель в луче бортовой РЛС до самого поражения не позволяет работать по маневренным целям в ближнем бою. <...> Как это все будет работать, никто не знает. Пока украинская ПВО умудряется регулярно поражать жилые кварталы советскими комплексами. Здесь же речь может идти только об очередном нестандартном, недоведенном и неопробованном решении, — сказал представитель НМ ДНР.

Он уточнил, что Sea Sparrow прошла 10 модификаций, но к концу 1980-х ее разработка остановилась из-за запуска нового проекта АMRAAM, или AIM-120. В то же время было принято решение создать ПВО Sea Sparrow на базе AIM-7, однако она специализировалась именно на морском использовании. На суше же ее применение может привести к различного рода последствиям, пояснил он.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что США собрались в рамках следующего пакета военной помощи передать Украине зенитные ракеты Sea Sparrow. Эти снаряды можно запускать как с суши, так и с моря, используя для перехвата крылатых ракет и авиации. По их сведениям, ВСУ уже приспособили имеющиеся ЗРК «Бук» советского производства для стрельбы данными боеприпасами.

14 января Telegram-канал Baza сообщал, что в Днепропетровске ракета попала в жилой дом. В Сети были опубликованы кадры с места предполагаемого прилета. По последним данным, в результате трагедии погибли 18 человек и пострадали 73 человека.

Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, причиной трагедии стала работа украинских средств ПВО. ВСУ сбили ракету, летевшую над городом, но она упала на подъезд и сдетонировала. В ВВС Украины ответили, что у них нет таких средств, которые способны сбить тип ракеты, попавшей в многоэтажный дом в Днепре.