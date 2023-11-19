НЛО парализовало работу индийского аэропорта India Today: аэропорт Имхал не работал из-за неопознанного летающего объекта

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Международный аэропорт Имхал

Диспетчеры международного аэропорта Имхал в столице штата Манипур на северо-востоке Индии прекратили работу воздушной гавани на несколько часов днем в воскресенье, 19 ноября, из-за неопознанного летающего объекта, пишет газета India Today. Изменения в графике коснулись пассажиров как минимум пяти рейсов.

Из-за обнаружения неопознанного летающего объекта в воздушном пространстве, контролируемом Имхалом, два рейса были перенаправлены, а три вылетающих рейса задержаны, — цитирует издание директора аэропорта Чипемми Кишинга.

Перебой в авиасообщении, в том числе для пассажиров из Калькутты и Нью-Дели, продлился около трех часов. Многие в Имхале сдали или обменяли свои билеты. По словам представителя службы управления воздушным движением, они получили сообщение, что недалеко от аэропорта обнаружен неопознанный летающий объект, который был виден невооруженным глазом.

Инцидент прокомментировала индийская армия в соцсети Х (Twitter). Там отметили, что причина, которая перекроила работу воздушной гавани, больше не обнаружена.

ВВС Индии активировали свой механизм реагирования противовоздушной обороны на основе визуальных данных из аэропорта Имхал. После этого маленький объект больше не был замечен, — говорится в заявлении.

В октябре в небе над Швейцарией жители наблюдали необычное небесное явление. Очевидцы заявили, что между звезд перемещались по кругу голубые сияющие точки. Власти не дали объяснений по поводу случившегося. В полиции кантона Цюрих заявили, что той ночью не проходило никаких световых мероприятий, которые могли бы давать такой эффект.