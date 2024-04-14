Низкорослому индийскому блогеру предложили вызвать Хасбика на бой Фанаты предложили низкорослому индийскому блогеру Декиа вызвать Хасбика на бой

Фото: Социальные сети

Блогер Декиа

Фанаты предложили низкорослому индийскому блогеру Декиа вызвать на бой российского коллегу Хасбуллу Магомедова, известного как Хасбик, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что индиец очень похож на россиянина, в связи с чем некоторые пользователи Сети считают его дипфейком.

Декиа мечтает быть знаменитым как Хасбулла. Он отмечает российского блогера под своими постами в запрещенной Сети и просит делать это в комментариях, чтобы тот заметил. Немногочисленные пока фанаты предложили Декиа вызвать амбассадора UFC на бой, чтобы повысить свою популярность, — пишет канал.

По данным SHOT, раскруткой Декиа занимается другой блогер из Индии, который любит Болливуд. Канал уточнил, что они также стараются привлечь внимание популярного в Таджикистане низкорослого певца Абдурозика, отмечая его имя под публикациями.

Самым популярным российским низкорослым мужчиной является блогер Хасбик. Популярность обрушилась на него в 2019 году, когда Хасбик выложил ролик, где аппетитно ест клубнику. 15-секундное видео завирусилось во всех социальных сетях, а фраза «Клубника — бомба, честно говоря. Мой самый любимый» мгновенно превратилась в сетевой мем.

В 2022 году Хасбик подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), информировал источник ТАСС. По данным агентства, срок соглашения составляет пять лет. Сумма сделки не уточнялась.

В 2023 году пользователи социальных сетей перепутали Хасбуллу Магомедова с ливанским движением «Хезболла». Пользователи Twitter (X) призывали Хасбика к прекращению огня в секторе Газа. Предполагается, что путаница возникла из-за схожего написания имени блогера и названия движения на английском языке.