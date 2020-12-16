Низкие доходы не позволят странам получить вакцину от COVID-19 до 2024 года

https://static.news.ru/photo/b5503984-3fa6-11eb-b951-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Okoyo/Global Look Press

Международный механизм доступа к вакцинам от COVID-19 под названием COVAX может оставить страны с низкими доходами без вакцин до 2024 года.

К такому выводу пришли журналисты Reuters, сославшиеся на внутренние документы Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), реализующего программу COVAX совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

По данным издания, COVAX уже столкнулся с определённой нехваткой средств. Также ситуацию ухудшают риск срыва поставок и сложные договорные условия для участников программы.

Известно, что COVAX представляет собой механизм по поддержке создания производственных мощностей и проведению централизованных закупок. Согласно программе, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя финансируемые государства.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори. Еврокомиссия обещает максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин от коронавирусной инфекции на рынок ЕС.

Ранее NEWS.ru писал, что эффективность вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» подтверждена на уровне 91,4%. Это следует из анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований препарата.