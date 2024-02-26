ЦИК Белоруссии сообщил об избрании палаты парламента в полном составе Глава ЦИК Карпенко: явка на парламентские выборы в Белоруссии составляет 73,9%

Фото: Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь

По итогам состоявшихся в Белоруссии 25 февраля выборов нижняя палата парламента республики была избрана в полном составе, заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко. По его информации, предварительная явка составляет 73,9%. Он также перечислил имена и фамилии кандидатов, победивших во всех 110 округах.

В частности, депутатом палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь стал генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов. Ранее его внесли в санкционный список ЕС. Депутатом нижней палаты парламента стал глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко, баллотировавшийся в Поставском избирательном округе в Витебской области. Должность главы администрации президента Белоруссии он занял в декабре 2019 года.

В белорусском ЦИК также проинформировали, что, по предварительным результатам выборов, все 1284 местных Совета сформированы в правомочном составе.

Ранее председатель ЦИК Белоруссии заявлял о переговорах, которые ведут Минск и Москва о выдаче разрешения проживающим в РФ белорусам на участие в местных выборах. Стороны хотят обеспечить равенство двух союзных государств, и обсуждают возможные поправки в Союзный договор.