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«Никуда не денутся»: Кадыров о приказе Путина не штурмовать «Азовсталь»

Кадыров заявил, что националисты заблокированы в промышленных зонах комбината «Азовсталь»
17:38, 21 апреля 2022
«Никуда не денутся»: Кадыров о приказе Путина не штурмовать «Азовсталь» Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров Фото: vk.com/ramzan
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Боевики националистических батальонов надёжно заблокированы в промышленных зонах металлургического комбината «Азовсталь», покинуть которые они уже не смогут, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале. Он подчеркнул, что единственный выход для них — сложить оружие и добровольно сдаться в плен.

Сегодня Верховный главнокомандующий Владимир Путин отменил штурм предприятия и поручил сосредоточиться на других задачах. Главная цель уже достигнута, бандеровцы и националисты заблокированы в промышленных зонах, — написал Кадыров.

Путин 21 апреля приказал отменить штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе. Глава государства назвал это нецелесообразным и отметил, что это может привести к большому числу жертв среди российских военных. Вместо этого, по его словам, следует прибегнуть к блокировке и вновь предложить обороняющимся сложить оружие.

Российский лидер также подчеркнул, что всем военнослужащим ВСУ, боевикам националистических батальонов, а также иностранным наёмникам, решившим сдаться в плен в Мариуполе, гарантирована жизнь.

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