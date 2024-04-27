«Никто не видел»: в Индии обратили внимание на странный факт о Залужном WION: Залужный подозрительно пропал из поля зрения после отставки

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Валерий Залужный

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный «подозрительным образом» отсутствует в поле зрения общественности в последние недели, говорится в сюжете индийского телеканала WION. Журналисты предположили, что его могли убить вместе с несколькими высокопоставленными украинскими офицерами.

Хотя бывшего главнокомандующего планировали назначить на пост посла в Лондоне, он подозрительным образом отсутствует в поле зрения общественности. Генерала Валерия Залужного никто не видел в последние недели. Так что же пошло не так? И где Залужный? — задалась вопросом телеведущая.

Ранее политолог Денис Жарких заявил, что британская разведка (МИ-6) может начать подготовку бывшего главкома ВСУ на пост украинского президента. По его мнению, у Залужного только два пути — либо о нем забудут, либо вернут из Лондона и отправят выстраивать политическую карьеру. Известно, что власти Великобритании уже выдали агреман Залужному, он также получил в стране жилье.

До этого военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев сказал NEWS.ru, что Залужный не сможет устроить военный переворот на Украине. Он объяснил, что экс-главком находится под полным контролем западных спецслужб круглые сутки, поэтому у него не будет такой возможности даже при желании.