«Никому не нужна»: лидер Белоруссии задел национальные чувства армян

Армения должна стать третьим членом межгосударственного объединения, в котором на сегодня имеется только два участника — Россия и Белоруссия, заявил во вторник белорусский президент Александр Лукашенко в интервью российскому телеканалу. И его мнение, вероятно, мало кто бы заметил, если бы не обоснование, которое Лукашенко привел в поддержку своей идеи. По его словам, Армения «никому не нужна». В самом Ереване политики уже успели поссориться между собой из-за оценки такого заявления. Между тем,

Возможно, экспрессивный по натуре Александр Лукашенко непроизвольно «выболтал» настроения, в самом деле существующие в некоторых кругах в Москве и Минске вокруг потенциального присоединения Еревана к их объединению.

Доказать это невозможно, но если это в само деле так, то белорусский президент оказал медвежью услугу и России, и Армении, и самому себе, так как вряд ли его уничижительная оценка вызовет у армян прилив энтузиазма по поводу вступления в союз, одним из лидеров которого является «батька».

Армении деваться некуда. Вы что, думаете, они кому-то нужны? Они уже это увидели, Никол Воваевич [Пашинян, премьер-министр Армении] это увидел, — заявил Лукашенко.

Он добавил, что Азербайджан «выбивается из этой когорты», потому что через него идут пути снабжения энергоносителями между Турцией и Казахстаном, и поэтому Баку ощущает за собой мощную поддержку Анкары. У Армении же, по словам Лукашенко, никаких вариантов, кроме как прибиться к Союзному государству, не существует.

«Нонсенс в международной практике»

В Ереване сочли такие слова оскорбительными и дали Лукашенко немедленную отповедь.

Официальный представитель МИД Армении Ваан Унанян заявил , что «своеобразный геополитический анализ президента Беларуси предназначен прежде всего для собственной внутриполитической повестки и не имеет ничего общего с Арменией и ее внешней политикой».

Ваан Унанян ArmSpoxMFA/twitter.com

Депутат от оппозиционного блока «Армения» Армен Рустамян назвал заявления Лукашенко «дипломатическим нонсенсом», но возложил вину за них в том числе на собственное руководство.

Естественно, что таких заявлений не должно быть. Это нонсенс в международной дипломатической практике, один из скандальных эпизодов. Но причины надо в себе искать. Мы позволяем так говорить с собой. И не один Лукашенко это делает. Президент соседней страны прямо унижает и оскорбляет нашу страну и ее руководителя. Когда мы говорили, что Армения утеряла субъектность, не имеет авторитета, чтобы защитить себя и заставить считаться с собой, теперь видим, что это реальность. Это последствия. Лукашенко одна из тех одиозных личностей, которые говорят, что думают, не считаясь с тем , можно использовать такой лексикон или нет. Но это говорит о серьезных внутренних проблемах и том, что происходит за кулисами, — отметил Рустамян.

Многие наблюдатели в Ереване не отрицают, что возможность присоединения Армении к Союзу России и Белоруссии обсуждается в кулуарах правительства не первый год. И не только обсуждается, но и якобы ведется некая «подготовительная работа» (так, во всяком случае, описывает этот процесс армянское издание PastInfo ).

Армения. Ереван Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

По информации этого издания, к 2024 году планируется разработать окончательный вариант присоединения Армении к Союзному государству России и Беларуси, и представить в парламент для обсуждения и ратификации. Якобы именно с этой целью в Ереван регулярно прибывают российские посланники.

В Ереване могут видеть желательность присоединения к союзу Москвы и Минска из-за того, что после унизительного для Армении исхода войны из-за Карабаха в 2020 году и без того бедная ресурсами, географически изолированная страна в самом деле оказалась на геополитических задворках.

Можно вспомнить, что после распада СССР и объявлении о создании на его месте СНГ в декабре 1991 года именно Армения стала первым (не считая учредителей организации) государством, объявившем о присоединении к новому геополитическому объединению.

Третий — лишний

Насколько такие сообщения отражают ожидания их авторов, а насколько соответствуют реальности — вопрос отдельный. Ведь, как сказал NEWS.ru армянский политолог Александр Искандарян, Армению в Союзе РФ и РБ никто особенно и не ждет, и поэтому «саботирующее» заявление Лукашенко будет иметь минимальные последствия для такой перспективы.

В Союзе России и Белоруссии любой третий — лишний, потому что это Союз — способ для Минска выкачивать ресурсы из России и ничего иное. Сам Лукашенко нисколько не заинтересован в том, чтобы на эти ресурсы появился еще какой-то претендент. А учитывая, что у Армении и России даже нет общей границы, любые разговоры о её вступлении в СРБ — просто политические упражнения. Александр Искандарян директор Институт Кавказа (Армения) директор Институт Кавказа (Армения)

Jens Büttner/ZB/Global Look Press

При этом политолог из Еревана не ставит под сомнение саму суть реплики Лукашенко о том, что Армения «никому не нужна». По словам Искандаряна, как бы это ни было болезненно для национального самолюбия армян, по факту белорусский президент сказал чистую правду.

Международная правосубъектность Армении, конечно, несколько пострадала в результате исхода карабахского конфликта. Сейчас наша безопасность полностью зависит от России, от присутствия российских миротворцев в Карабахе, от поставок газа, — констатирует политолог.

Однако российские представители ни на каких уровнях не допускают высказываний, подразумевающих, что видят Армению в качестве бедного родственника, приём которого в Союз РФ и РБ является чем-то сродни отправке гуманитарной помощи геополитическому «погорельцу».

Интересно, что тот же Армен Рустамян из блока «Армения» считает, что армяне сами постоянно дают поводы иностранным лидерам говорить о них в пренебрежительном ключе.

Причину надо искать в себе. Почему мы позволяем говорить с нами таким языком. Заявления Лукашенко еще очень мягкие, вспомните, что говорит [президент Азербайджана Ильхам] Алиев о нас и о Пашиняне лично. И какой ответ? — возмущается армянский политик.

По мнению политолога Искандаряна, такие слова Армена Рустамяна являются ожидаемыми — поскольку для оппозиции совершенно привычно обвинять правительство во всех грехах, в том числе в унижении национального достоинства своего народа.