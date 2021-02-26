«Никогда»: Байден высказался о признании Штатами российского Крыма

https://static.news.ru/photo/be8ce520-783a-11eb-abfd-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

США никогда не признают Крым частью Российской Федерации. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

Глава Белого дома обнародовал заявление, полностью посвящённое «российской агрессии» на Украине. Он напомнил, что семь лет назад РФ «нарушила нормы международного права» и «вторглась» в Крым. По словам Байдена, США продолжают поддерживать Украину и её союзников, как это было и с начала конфликта.

Соединённые Штаты не признавали и никогда не признают целенаправленную аннексию полуострова Россией, и мы будем противостоять агрессивным действиям России вместе с Украиной. Мы продолжим работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за её злоупотребления и агрессию на территории Украины, — заявил президент США.

Байден также подчеркнул, что Америка продолжит уважать мужество людей, осуществивших революцию на Украине, чтобы открыть новую главу истории своей страны. США поддерживают тех, кто действует на благо мирного, демократического и процветающего будущего Украины, заявляет американский лидер.

В этот мрачный юбилей мы подтверждаем простую истину: Крым — это Украина, — констатировал Байден.

Крым вошёл в состав РФ в марте 2014 года на основании итогов референдума, в ходе которого за присоединение к России высказались свыше 96% избирателей. Украинские власти продолжают считать полуостров своей территорией, «временно оккупированной» РФ, и периодически поднимают вопрос о её возврате. В Кремле в ответ на это заявляют, что воссоединение произошло в полном соответствии с международным правом и вопрос об отчуждении полуострова закрыт.

Как ранее писал NEWS.ru, Украина должна вступить в Евросоюз и НАТО, чтобы окончательно «оторваться» от РФ, заявил экс-глава Незалежной и руководитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук.

Кроме того, Киеву нужно добиться статуса особого партнёра Соединённых Штатов Америки. Он отметил, что «аппетиты России» не закончатся на соседней стране. По словам политика, главным врагом Киева является президент РФ Владимир Путин.