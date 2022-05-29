Nikkei: японская Komatsu частично возобновила поставки техники на Украину

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Производитель японской строительной и горнодобывающей техники Komatsu объявила о частичном возобновлении поставок продукции на Украину, пишет издание Nikkei со ссылкой на заявление главы компании Хироюки Огавы. Отмечается, что компания намерена продолжить работу и на российском рынке, осуществляя через агентов обслуживание своей техники. В заявлении также сказано, что поставка возобновлена в регионы, где гарантирована безопасная обстановка.

На Украине продолжается добыча, в том числе, железной руды​​​. Оборудование продолжает использоваться даже после начала столкновений с РФ, и поставки дистрибьюторам частично были возобновлены, — сказано в публикации.

На восточную часть Украины техника в настоящее время не поставляется.

Производитель косметики Wella Company ранее объявила об уходе с российского рынка. Об этом сказано в письме, в котором она уведомила о своём решении своих партнёров. Представители компании отметили, что в России больше не будет доступна продукция под брендом Wella, а права собственности на бизнес переданы местной команде топ-менеджеров. Отмечается, что из-за ухода компании у владельцев салонов красоты могут возникнуть проблемы. Несмотря на это, представители отрасли уверены, что долю рынка Wella может занять российская компания Estel.