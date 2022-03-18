Япония захотела усилить защиту АЭС комплексами Patriot

Власти Японии в рамках обновлённого плана по укреплению безопасности АЭС не исключают вариант расположения рядом с ними зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3 сил самообороны, сообщила газета Nikkei. Причиной пересмотру стратегии стала ситуация на Украине.

Как сообщают источники издания, такие меры могут быть интегрированы в стратегию нацбезопасности. Поводом для разработки такого варианта послужила сложившаяся ситуация вокруг атомных объектов на Украине. Она вызывает серьёзное волнение у японского правительства.

В программу мер по обеспечению безопасности АЭС в Японии входит в первую очередь комплекс по защите от угрозы террористических актов и стихийных бедствий — землетрясений и цунами. Однако стратегия на данный момент не регламентирует реакции на атаку вооружённых сил другой страны на атомные объекты в случае конфликта.

Ранее глава кабмина Фумио Кисида заявил, что выход Японии из двустороннего соглашения с РФ о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии «мог бы послать неверный сигнал международному сообществу» и Москве. Однако он высказал мнение, что в сложившейся ситуации свои обязательства может не выполнить Россия.