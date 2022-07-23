Nikkei: Япония откажет Путину в присутствии на похоронах Абэ Nikkei: Япония запретит Путину участвовать в похоронах Абэ

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Официальный Токио собирается отказать президенту РФ Владимиру Путину в пересечении границы для участия в похоронах бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ, если российский лидер объявит о таком желании, пишет Nikkei. Государственная траурная церемония назначена на 27 сентября.

На российского лидера фактически распространяется запрет на въезд, введенный в ответ на проведение Москвой спецоперации в Украине, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Путин не планирует принимать участие в траурной церемонии. Поедут ли в Токио другие представители России, будет зависеть от протокольных правил.

Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ похоронили 12 июля, однако предстоит еще официальная государственная церемония. Как уточняют эксперты, «государственные похороны» — это устоявшийся термин, который не связан с основным ритуалом погребения.

Покушение на экс-премьера Японии произошло 8 июля, когда он выступал перед своими сторонниками в городе Нара. Политика доставили в больницу, но медики не смогли спасти его, Синдзо Абэ скончался от потери крови. Президент России Владимир Путин направил в Токио телеграмму, в которой выразил свои соболезнования родственникам погибшего.