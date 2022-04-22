Nikkei: Япония и США проведут совместные военные учения на острове Хоккайдо

Совместные военные учения на северном японском острове Хоккайдо пройдут в течение двух недель с сентября по октябрь. В них примут участие военнослужащие сухопутных Сил самообороны Японии и американские морские пехотинцы, сообщила газета Nikkei .

По предварительным данным, всего в них будут задействованы свыше 4 тыс военнослужащих. Таким образом они станут самыми масштабными учениями, проводимыми с участием морпехов США на территории Японии.

Целью учений озвучено «повышение способности Японии и США отвечать на возникающие в Восточной Азии угрозы» в связи с военной спецоперацией РФ на Украине и «продолжающегося военного усиления Китая», пишет издание.

Последние совместные учения Японии и США на Хоккайдо прошли в декабре 2021 года. В ходе были отработаны совместные действия на суше и в воздухе, в том числе тренировочные полеты авиации.

Ранее Япония в «Синей книге по дипломатии» официально обозначила «незаконно оккупированными» южные Курильские острова. «Северные территории», как в Токио называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, получили такой статус впервые с 2003 года.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждать продолжение переговоров о заключении мирного договора с Японией и возможности передачи ей Курильских островов в настоящее время трудно. По его словам, это связано с тем, что Япония стала «недружественной» страной и присоединилась к враждебным действиям по отношению к России.