Nikkei: решение Путина по проекту «Сахалин-2» грозит расколом странам G7

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Указ президента России Владимира Путина по нефтегазовому проекту «Сахалин-2», долю в котором имеют японские компании Mitsui и Mitsubishi, может привести к расколу между членами «Большой семерки». Это решение поставило Токио перед выбором между поддержкой антироссийского курса стран G7 и собственной энергетической безопасностью, пишет издание Nikkei.

Похоже, Путин рассчитал время для президентского указа сразу после закрытия саммита НАТО в четверг. Если Япония попытается защитить свои интересы на «Сахалине-2», она может вбить клин в единый фронт, представленный странами «Большой семерки». Но если Япония решит выйти из «Сахалина-2», поставки СПГ будут нестабильными, — подчеркивается в публикации.

Издание отмечает, что отреагировать на указ Путина в Токио могут тремя способами. Один из них заключается в согласии Mitsui и Mitsubishi на условия Москвы. В этом случае компании получат доли в новом операторе «Сахалина-2», однако нет гарантий того, что их пропорция участия в проекте сохранится, как и структура собственности.

Также японские компании могут отказаться от перехода к новому оператору проекта. При этом сохранятся действующие долгосрочные контракты на поставку в Японию СПГ.

Расторжение контрактов и отказ от инвестиций в нового оператора издание называет худшим вариантом для Токио. В этом случае существует риск удара по энергетической безопасности страны на фоне дефицита электроэнергии, считают в Nikkei.

Ранее стало известно, что указ Путина в отношении проекта «Сахалин-2» может привести к подорожанию энергии в Японии и негативно скажется на ее экономической и деловой жизни. Компании Mitsui и Mitsubishi, которые имеют долю в проекте, могут вынужденно покинуть его, после чего у Японии, вероятно, возникнут проблемы с поставками природного газа.