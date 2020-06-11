Nike объявила праздничным днём дату отмены рабства в США

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Компания Nike объявила Juneteenth-день (19 июня) праздничным для своих сотрудников. Эта дата связана с окончанием рабства в США.

В Nike Inc. мы стремимся быть лидером в создании многообразной, инклюзивной команды и культуры, — приводит CNN слова гендиректора Nike Джона Донахью со ссылкой на его письмо сотрудникам.

По мнению Донахью, Juneteenth даёт возможность "отпраздновать афроамериканскую историю и культуру и почтить память.

Вы сказали мне, что мы недостаточно поддерживали наших темнокожих товарищей по команде, как они того заслуживают. Это должно измениться, — заявил Донахью в письме.

Ранее Juneteenth объявили праздничным днём в компаниях Twitter и Square.

19 июня 1865 года Генерал Гордон Грейнджер зачитал недавно освобождённым афроамериканцам Техаса Прокламацию об освобождении. Это был последний штат Конфедерации, объявившим прокламацию после окончания гражданской войны в США.

Новая волна внимания к проблемам прав афроамериканцев случилась после инцидента в Миннеаполисе (штат Миннесота). 25 мая полицейские задержали 46-летнего Джорджа Флойда по подозрению в подделке документов. Стражи порядка при этом использовали грубый удушающий приём. В результате мужчина скончался. Это вызвало массовые протесты и беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации, писал NEWS.ru.

