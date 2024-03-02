Никарагуа подала на Германию иск в Международный суд ООН Никарагуа обвинила ФРГ в содействии геноциду в Газе и подала иск в суд ООН

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Никарагуа подала иск против Германии в Международный суд ООН из-за оказания финансовой и военной помощи Израилю, и потребовала ввести временные меры на период рассмотрения дела, говорится на сайте инстанции. В иске утверждается, что Берлин нарушает обязательства, вытекающие из Конвенции о предупреждении преступления геноцида.

Никарагуа утверждает, что, оказывая политическую, финансовую и военную поддержку Израилю <...>, Германия содействует совершению геноцида и в любом случае не выполнила своего обязательства сделать все возможное для предотвращения совершения геноцида, — говорится в сообщении.

Ранее израильский министр по делам женщин Мэй Голан заявила, что гордится руинами Газы. Об этом она сказала в ходе слушаний в кнессете, где обсуждалась возможность исключения депутата Офера Кассифа, выступившего в поддержку пострадавших палестинцев. В то же время пресс-секретарь Госдепа США Мэттью Миллер во время пресс-конференции не стал комментировать высказывания Голан, переведя внимание на другого спикера.

Утром 29 февраля к юго-западу от города Газа погибли люди, ожидавшие раздачи продовольственной помощи. ХАМАС и Израиль приводят разные версии произошедшего. По данным Минздрава региона, в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были убиты по меньшей мере 112 человек, более 750 ранены. При этом ЦАХАЛ настаивает, что ударов не было, а причиной трагедии стала давка.